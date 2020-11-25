دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – واصلت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بالارتفاع لأكثر من 4٪ يوم الثلاثاء، ما ساهم بزيادة قيمتها السوقية الإجمالية لتتعدى 500 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة إيلون موسك ، لتبلغ أكثر من 520 مليار دولار بعد ظهر الثلاثاء.

وأصبحت قيمة تسلا السوقية اليوم تعادل أكثر من مجموع القيمة السوقية لمعظم شركات تصنيع السيارات الكبرى في العالم، مثل تويوتا، وفولكسفاغن، وجنرال موتورز، وفورد، وفيات كراسيلر، ومجموعة PSA، بيجو.

ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب عام حافل لسهم تسلا، حيث ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 550٪ منذ بداية العام، ليتم تداوله عند 549 دولاراً في منتصف يوم الثلاثاء، مقارنة بسعر تداول بلغ 86 دولاراً في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلنت تسلا في أكتوبر/ تشرين الأول عن أكبر أرباح ربع سنوية لها، حيث حققت 874 مليون دولار في الربع الثالث من العام، بارتفاع قدره 156٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وكانت قد أعلنت S&P غلوبال الأسبوع الماضي أن تسلا ستنضم لمؤشر S&P 500 الشهر المقبل، وهو ما اعتبره المستثمرون علامة إيجابية للنمو المستقبلي للشركة. وارتفعت أسهم الشركة حينها بنسبة 10٪ على خلفية الأخبار.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه كيف تقارن قيمة تسلا السوقية مع منافسيها في عالم صناعة السيارات: