9 آلاف قطعة.. ليغو تطرح أكبر نموذج تركيب في تاريخها

تبريد قطع "الليغو" إلى أقل درجة ممكنة على الأرض.. ماذا حصل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلقت شركة ليغو أكبر نموذج قطع تركيب في التاريخ، وهو ونسخة مفصلة عن المدرج البيضاوي الشهير في روما، الكولوسيوم.

والخبر السيء؟ بيع المخزون بأكمله فور إطلاقه!

يتكون النموذج، الذي أصدرته ليغو في يوم الجمعة السوداء، من 9036 قطعة، ويبلغ ارتفاعه عند اكتماله 10.5 بوصات، وعرضه 20.5 بوصة، وعمقه 23.5 بوصة. ووفقاً لما قالته متحدثة باسم ليغو لـCNN، فإن أكبر مجموعة تركيب قطع ليغو قبل هذه، كانت "ميلينيوم فالكون".

ويبلغ سعر كولوسيوم الليغو 549.99 دولار، أي أقل بحوالي 250 دولاراً من فالكون.

ويظهر النموذج الأعمدة الدورية والإيونية والكورنثية على الواجهة الخارجية للكولوسيوم، بالإضافة إلى أقواس الهيكل الأيقونية وأعمدة العلية الكورنثية. وتقول ليغو إن التصميم الداخلي يتضمن "الهيكل الغامض الواسع الذي يمتد تحت الحلبة بأكملها".

ووفقاً لموقع ليغو، فإن مجموعة التركيب الجديدة يوصى بها للأعمار من 18 عاماً فما فوق.

ويعد الكولوسيوم الفعلي مدرج في وسط روما افتتح في العام 80 ميلادي، حيث كان يستوعب عشرات الآلاف من الحضور من أجل المعارك وعروض المصارعة من جميع الأنواع.