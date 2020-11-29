دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "كيور فاك" الألمانية لتوفير لقاح فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الشركة في بيان نشر على السوق السعودية تداول، يوم الأحد، أنه بموجب مذكرة التفاهم غير الملزمة، ستقوم شركة سبيماكو "بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي على البنود التجارية".

وبحسب البيان، فقد تضمنت الاتفاقية إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً لتشمل أيضاً الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

وكانت قد أعلنت "كيور فاك" في يوليو/ تموز أن هيئة قطر للاستثمار اشترت مع مستثمرين آخرين، حصة في الشركة بقيمة 126 مليون دولار أمريكي، ضمن جولة تمويل إجماليها لتجميع 640 مليون دولار.

وتعد "كيور فاك"، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة توبنغن الألمانية، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية منذ أكثر من 20 عاماً، ومن أبرز تخصصاتها إنتاج اللقاحات.

ووفقاً للشركة، يتميز لقاح "كيور فاك" بظروف تخزينية لا تتطلب درجات حرارة غير اعتيادية، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة تتراوح ما بين 2 و8 درجة مئوية، ما يسهل عملية نقله وتخزينه.