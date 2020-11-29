على متن كبسولة سبيس إكس.. كيف تبدو الأرض من الفضاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر رائد فضاء ناسا، فيكتور غلوفر، أحد رواد الفضاء الـ4 على متن كبسولة سبيس إكس كرو دراغون، مقطع فيديو على تويتر يظهر منظر الأرض المذهل في أول رحلة له إلى الفضاء.

وكتب غلوفر في تغريدة على تويتر: "أول فيديو لي من الفضاء! أنظر إلى الأرض من خلال نافذة دراغون ريزيلينس. حجم التفاصيل والمدخلات الحسية جعل هذا المنظر خلاباً!"

ويُظهر الفيديو غلوفر جالساً بجوار نافذة مطلة على المنظر من الفضاء الخارجي. وقال رائد الفضاء، الذي يعمل طياراً وثانياً في قيادة مركبة دراغون، إن المشهد كان مذهلاً لكن الفيديو "لا ينصفه".

كما يشارك في الرحلة أيضاً رواد فضاء ناسا مايكل هوبكنز، وشانون ووكر، ورائد الفضاء الياباني سويشي نوجوتشي.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! https://t.co/n7b5x0XLIp

وتعد هذه ثاني رحلة مأهولة على الإطلاق لمركبة سبيس إكس الفضائية.

ورغم أن أكثر من 12 أمريكياً من سود البشرة سافروا إلى الفضاء منذ أن أصبح غويون بلوفورد أولهم في العام 1983، إلّا أن غلوفر هو أول رائد فضاء أسود يعمل بدوام كامل في محطة الفضاء الدولية.

وحلقت المركبة الفضائية في الفضاء الخارجي من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، حيث رست كرو دراغون على محطة الفضاء الدولية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومن المتوقع أن يقضي رواد الفضاء حوالي 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، حيث سيعملون على مجموعة متنوعة من التجارب العلمية ويجرون جولات مشي في الفضاء لمواصلة التحديثات والإصلاحات على السطح الخارجي للمحطة الفضائية.