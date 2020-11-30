دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قطر ليست جهة الاستثمار الخارجية الوحيدة في الاقتصاد التركي بل إنها تحتل المركز الـ17، مشيرا إلى أن الدوحة اشترت 10% من بورصة إسطنبول.

وقال أردوغان في كلمة نقلتها قناة TRT التركية الرسمية: "كان هناك اتفاق بيننا وبين قطر وقامت الحكومة القطرية بموجبه بشراء 10% من بورصة إسطنبول... حصتنا أكبر من 80.6% واشترت قطر حصتها فقط ".

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "الصندوق القطري موجود في أكبر أسواق المال حول العالم في ألمانيا وإنجلترا وغيرها من الدول الأخرى وتبلغ استثماراتها في هذه الدول 400 مليار دولار من دون أن تشن حملات على هذه الدول مثلما فعل حزب الشعب الجمهوري"، حسب قوله.

وأكد أردوغان أن استثمارات الدوحة في تركيا تؤشر على وثوق المستثمرين الأجانب باقتصاد أنقرة وأن بيع هذه الأسهم مؤشر إجابي وعامل مهم لإيصال الاقتصاد إلى المكانة المرجوة.

وأختم الرئيس التركي قائلا: "لا تُعنى قطر وحدها باقتصاد تركيا فهناك أمريكا وهولندا والمملكة المتحدة، في حين تأتي قطر في المرتبة الـ17"، على حد تعبيره.

وترتبط الدوحة بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية متينة بأنقرة، وعُززت هذه العلاقات بعد الأزمة الخليجية التي بدأت عام 2017.