البنك المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل الدفعات 3 أشهر إضافية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن البنك المركزي السعودي عن تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات، الذي أطلق بعد تفشي جائحة كورونا لدعم القطاع الخاص، حتى نهاية الربع الأول من العام 2021.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان يوم الاثنين إن القرار جاء "لتمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص"، في ظل تأثر اقتصادات العالم إثر تفشي جائحة كورونا وتعطل الأعمال التجارية.

كما ذكر البيان أن البنك المركزي يهدف من خلال تمديد فترة الدعم إلى لمحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وقد بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج منذ إطلاقه في مارس/ آذار من العام 2020، أكثر من 87 ألف عقد، بقيمة دفعات أكثر من 20.6 مليار دولار.