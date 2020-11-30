السعودية تستكمل أعمال بناء جناحها في إكسبو 2020 دبي.. هكذا يبدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المملكة العربية السعودية عن اكتمال أعمال بناء جناحها في موقع معرض إكسبو 2020 دبي، الذي من المقرر أن ينطلق في أكتوبر/ تشرين الثاني من العام المقبل.

ويمتد الجناح السعودي الذي بدأ العمل عليه في شهر فبراير من العام 2019، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، على مساحة 13 ألف متر مربع، أي ما يعدل ملعبي كرة قدم.

وسيكون الجناح السعودي في الحدث الذي يقام في المنطقة العربية لأول مرة، ثاني أكبر جناح من حيث الحجم في إكسبو 2020، بعد جناح دولة الإمارات المستضيفة.

يسرّ جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي @expo2020dubai بالإعلان عن اكتمال أعمال البناء. نتطلع لاستقبالكم في هذا الحدث العالمي الذي سينطلق في أكتوبر 2021. #السعودية_إكسبو2020دبي #إكسبو_2020دبي https://t.co/Zix1UMjOGh

كما يضم المبنى الصديق للبيئة 650 لوحاً شمسياً صنعت من قبل رواد أعمال محليين في المملكة، ويبلغ ارتفاعه ما يعادل ارتفاع 6 طوابق.

ويقع المبنى في منطقة الفرص على موقع إكسبو 2020، ومن المقرر أن يشارك الزوار بتجارب من 13 منطقة سعودية من خلال توفير تجارب تفاعلية وغامرة ستعرض على شاشة زجاجية بحجم 1320 قدماً مربعاً.

وكان من المقرر افتتاح أول معرض عالمي يقام في الشرق الأوسط، في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني من هذا العام، ولكن بسبب ظروف جائحة "كوفيد-19"، تقرّر تأجيل الحدث المنتظر إلى العام المقبل.