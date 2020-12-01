دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة "أرابتك القابضة" يوم الاثنين أنها ستتقدم بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاسها وتصفيتها.

وقالت الشركة في بيان إنها توصلت لهذا القرار "بعد انقضاء فترة شهرين من المباحثات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بناء على القرار الذي اتخذه المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 30 سبتمبر الماضي".

وكانت قد أعلنت الشركة الإماراتية التي ساهمت في بناء بعض أكثر المعالم شهرة في دولة الإمارات، في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، أن مساهميها صوتوا لصالح التقدم بطلب لتصفية الشركة وحلّها، نظراً للأوضاع المالية غير المستقرة التي شهدتها في أعقاب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وجاء إعلان تصفية الشركة آنذاك على خلفية إفصاحها عن خسائر صافية بلغت أكثر من 216 مليون دولار في النصف الأول من العام 2020.

وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين إنه "نظراً لوجود أوجه ارتباط بين بعض الشركات التابعة للشركة، فسيتضمن الطلب المقدم للمحاكم أن يتم أيضاً وضع كل من شركة أرابتك للإنشاء ذ م م وشركة أرابتك للإنشاءات ذ م م والشركة العربية النمساوية للخرسانة الجاهزة ذ م م وشركة أرابتك بريكاست ذ م م /يشار إليها مجتمعة باسم الشركات المتأثرة/ تحت التصفية في نفس الوقت".

كما أكدت الشركة أنه لن يتم حالياً تقديم طلب للمحاكم المختصة بخصوص الشركات التابعة لها، مضيفة أنه إلى حين تعيين وكيل إعسار، "ستواصل الشركة التفاهم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف البحث عن خيارات تتيح الحفاظ على القيمة وبذل محاولات"، وذلك بهدف تجنب إخضاع هذه الشركات لإجراءات رسمية لإعلان الإفلاس بسبب الإعسار.

وتوظف الشركة التي تأسست في العام 1975، أكثر من 45 ألف موظف سيتأثر بقرار التصفية. وقد ساهمت الشركة في بناء بعض أكثر المعالم شهرة في دولة الإمارات مثل متحف اللوفر في أبو ظبي وبرج خليفة، الأعلى في العالم في دبي، والجناح الإماراتي في موقع معرض إكسبو 2020.