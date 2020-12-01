مؤشر داو جونز يسجل أفضل أداء شهري له منذ 1987

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد مؤشر داو أفضل أداء شهري له منذ يناير/ كانون الثاني من العام 1987، حيث ارتفع بنسبة 11.8٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني، رغم إغلاق السوق في المنطقة الحمراء يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 10.8٪ خلال الشهر، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 11.9٪. وكان هذا أفضل شهر منذ أبريل/ نيسان لكلا المؤشرين.

من ناحية أداء يومي، سجلت جميع المؤشرات الـ3 خسائر، حيث أغلق مؤشر داو جونز منخفضاً بنسبة 0.9٪ أو 272 نقطة، في حين انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5٪ وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.1٪.

وكان قد حذر الرئيس دونالد ترامب الأمريكيين بشكل متكرر من أنهم إذا فشلوا في إعادة انتخابه، فسوف تنهار أسواق الأسهم، إلّا أن عكس ذلك حصل في الواقع، حيث ارتفعت الأسهم واحتفل المستثمرون والأسواق باختراقات لقاح لفيروس كورونا من شركتي فايزر ومودرنا، مباشرة بعد الإعلان عن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويقول داريل جونز، مدير الأبحاث في Hedgeye Risk Management إنه "من حيث كون بايدن سيئاً للسوق، يمكننا أن نرى بالفعل أن العكس هو الصحيح".