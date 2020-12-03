هل يشعر المهنيون في الإمارات بالتفاؤل تجاه عام 2021؟

نشر الخميس ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2020

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هي الأهداف التي يطمح لها المهنيون في دولة الإمارات في عام 2021؟ وما مدى رضاهم عن وظائفهم الحالية؟ ماذا عن مزايا الوظيفة المثالية بالنسبة لهم؟

تم مؤخرًا إجراء استبيان بعنوان "التطلعات المهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بهدف فهم تطلعات المهنيين والتحديات التي يواجهونها، وقد كشف أن 81% من المهنيين في الإمارات لديهم توقعات إيجابية تجاه العام المقبل، فيما عبر 6% فقط عن توقعاتهم السلبية، أما بقية المجيبين فكانوا محايدين بخصوص ذلك.

خصائص الوظيفة المثالية

وافق غالبية المجيبين في الإمارات (76%) على أن الراتب والمزايا هما من أهم سمات الوظيفة المثالية، إلى جانب فرص النمو الوظيفي (67%) والأمن الوظيفي (33%).

وتمثلت الأمور التي تدفع المهنيين للبحث عن عمل في الدولة، في الرغبة بالتعلم المستمر واكتساب الخبرة (بحسب 62% من المجيبين)، تليها الرغبة في تحقيق الاستقلال المادي (56%) وكسب المال (52%).

ومن المثير للاهتمام أن المشاركين في الاستبيان يفضلون العمل لدى شركة (55%) على العمل لحسابهم الخاص (25%).

الطموحات المهنية

وفيما يتعلق بالرؤى المستقبلية، يعتقد معظم المجيبين بأنهم مؤهلون لشغل مناصب وظيفية أعلى (64%)، فيما قال 48% أنهم على استعداد للانتقال إلى قسم أو مجال خبرة آخر لتعزيز مسيرتهم المهنية. وعلى صعيد آخر، صرح أكثر من خمسي المجيبين (46%) أنهم على استعداد للانتقال إلى قطاع وظيفي مختلف تماماً لتحقيق أهدافهم.

وقد تطرّق الاستبيان أيضاً إلى الطموحات المهنية للأشخاص عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشار 76% من المهنيين في الإمارات إلى أنهم قاموا بتحديد عدة أهداف مهنية لأنفسهم، من ضمنها العثور على وظيفة جديدة (58%)، وتعلم مهارات جديدة (47%)، والحصول على راتب أعلى (43%).

مستويات التحفيز في مكان العمل

فيما يتعلق بمستويات التحفيز، أفاد حوالي ثلثي المجيبين (64%) في الإمارات بأنهم يشعرون بالتحفيز في العمل، في حين أفاد 15% فقط أن مكان العمل لا يحفزهم على الإطلاق، بينما كان بقية المجيبين محايدين بخصوص ذلك.

ويرتبط توفر المرشدين والموجّهين بتعزيز عوامل التحفيز في العمل، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في النتائج، حيث أفاد أكثر من نصف المجيبين بأن لديهم إما مرشد أو شخص يحتذون به في حياتهم المهنية (61%).

وعندما سُئلوا عن العوامل التي تحفزهم في مكان العمل، اختار أكثر من النصف (58%) توفر الفرص للتعبير عن قدراتهم الإبداعية، يليه الراتب الجيد (53%) والتوازن الأفضل بين الحياة المهنية والشخصية (47%).

الطموحات الشخصية

وتمثلت أهم الأهداف الشخصية للمهنيين في عام 2021 في ادخار المزيد من الأموال (68%)، وشراء العقارات (43%)، وتمضية المزيد من الوقت مع العائلة (36%) وممارسة الرياضة بشكل منتظم (30%)، بالإضافة إلى السفر (28%).