القاهرة، مصر (CNN)-- تواصلت تداعيات قرار التحفظ على رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، الأربعاء، على ذمة تحقيقات غير معلنة حتى الآن، إذ أعلنت شركته جهينة المدرجة بالبورصة المصرية، تعيين نجله سيف رئيسا لمجلس الإدارة، ليعاود السهم الصعود مرة أخرى، وسط توقعات بإمكانية تعويض السهم خسائره خلال جلسة أمس، ومواصلة الصعود مستشهدين بوقائع مماثلة واجهتها الشركة منذ أعوام.

وكانت شركة جهينة للصناعات الغذائية، قد أعلنت في بيان للبورصة المصرية، الأربعاء، التحفظ على رئيس مجلس إدارة الشركة صفوان ثابت على ذمة تحقيقات، مؤكدة أنه ليس لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وأن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة.

وطمأنت الشركة، مساهميها مؤكدة أن القرار ليس له أي تأثير على أعمال الشركة أو عمالها، وأنها مستمرة في مزاولة كل أعمالها بانتظام، وحريصة على المحافظة على حقوق المساهمين، ورغم تطمينات الشركة، تراجع سهم جهينة بنسبة 6.25% خلال جلسة الأربعاء، ليفقد 43 قرشا ليغلق عند مستوى 6.45 جنيه.

في المقابل لم تعلن أي جهة قضائية سبب التحفظ على رجل الأعمال صفوان ثابت، والذي سبق أن واجه قرارا من لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، عام 2015 بالتحفظ على أموال صفوان ثابت، دون التحفظ على شركة جهينة؛ لأنها شركة مساهمة ولها أنشطة خيرية، لكن ذات اللجنة عادت وأصدرت قرارا بالتحفظ على نسبة 7.204% من أسهم شركة جهينة المملوكة له في صندوق "فرعون"، تمثل 14.2% من الصندوق، الذي يملك 51.023% من أسهم شركة جهينة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية آنذاك.

كما رفض نجله سيف صفوان ثابت، في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، التعليق على التحقيق مع والده، أو تبيين سبب القبض عليه، حتى لا يؤثر ذلك على سير التحقيقات.

ومن جهة أخرى استبعد المحلل المالي عمرو الألفي، تأثر شركة جهينة بإجراءات التحفظ على رجل الأعمال صفوان ثابت، مبررا وجهة نظره بأن الشركة تعمل وفق نظام مؤسسي، مدللا على ذلك بقراري التحفظ على أمواله بأغسطس 2015، ثم التحفظ على حصته بشركة جهينة في فبراير 2016، حيث كانت تنخفض الأسهم عقب صدور القرار من 6 إلى 7% ثم تعود إلى توازنها في غضون شهر، لذا ننصح المستثمرين بشراء أسهم جهينة مع توقعات بارتفاعها مرة أخرى كما صعدت بجلسة تداول صباح اليوم 2%.

وعلق الألفي في تصريحات لـCNN بالعربية على قرار الشركة تعيين سيف صفوان ثابت بمنصب القائم بالأعمال خلفا لوالده قائلا: "قد يكون قرار مؤقت لظروف التحقيق مع والده، ولكن سيف هو من يدير الشركة كونه الرئيس التنفيذي لها".

وعن عدم إفصاح الشركة عن الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال صفوان ثابت، قال:" قد يكون ليس لديهم معلومات رسمية للإدلاء بها حتى الآن".

يذكر أن صفوان ثابت أحد رجال الأعمال البارزين في مصر، من خلال مساهمته في تأسيس شركة جهينة للصناعات الغذائية عام 1983، وهي شركة مصرية متخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر والزبادي وكذلك منتجات الطهي، والتي تمتلك حصص سوقية متقدمة في هذا القطاع وكذلك تصدر لأسواق خارجية متعددة.

وتمتلك شركة جهينة 4 مصانع تابعة وشبكة توزيع ضخمة تغطي أكثر من 136.000 ألف منفذ تجزئة في جميع أنحاء مصر، فضلا عن مزرعة الألبان التي تبلغ مساحتها 550 فدان، بحسب بياناتها للبورصة المصرية.