نشر الخميس ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت منظمة أوبك للدول المُصدرة للنفط، الخميس، أن أعضائها وروسيا اتفقوا على البدء في زيادة الإنتاج تدريجياً اعتباراً من الشهر المقبل.

وقالت المملكة العربية السعودية وروسيا ودول أخرى مُنتجة للنفط إنها ستزيد الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في يناير كانون الثاني.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 1٪ حيث تم التوصل إلى حل وسط لزيادة الإنتاج ولكن عند مستوى أقل.

وتوازي نسبة الزيادة التدريجية ما مقداره نصف مليون برميل نفط يومياً.

ووافقت الدول الـ23 في أوبك والدول الأخرى من خارج المنظمة (أوبك +) على عقد اجتماعات شهرية بداية من مطلع 2021، لتقييم ظروف السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات الإنتاج الإضافية للشهر التالي.

وفي مايو أيار الماضي، قررت مجموعة دول أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمقدار 9,7 مليون برميل يوميًا، أي نحو 10% من الإمدادات العالمية، بسبب تراجع الطلب عليه جراء تداعيات فيروس كورونا.

وجاء الاتفاق بعد انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية في أبريل نيسان.

ومن المقرر تواصل العمل بالاتفاق حتى ديسمير كانون الأول المقبل، بحيث تصل نسبة الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.