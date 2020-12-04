نشر الجمعة ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية التركية انطلاق أول قطار شحن بضائع من تركيا إلى الصين، الجمعة.

وأضافت الخارجية التركية، في بيان، أن القطار سيستخدم نفق مرمراي، الرابط بين الجانبين الآسيوي والأوروبي لمدينة إسطنبول، ويمر بمدن باكو وتبليسي وكارس، وبحر قزوين، حيث سيمر بقارتين وبحرين و5 دول.

ويقطع القطار مسافة 8693 كيلومترًا، ويسلم شحنته إلى الصين في غضون 12 يوماً.

وسيمر القطار بـ5 ولايات داخل تركيا قبل أن يصل محطة آخالكالاكي في جورجيا، ومنها إلى أذربيجان وطريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين وكازاخستان قبل دخول مقاطعة شيان الصينية.

وأشارت الخارجية التركية إلى أنه سبق تشغيل 10 قطارات بنجاح على الخط الصيني - التركي - الأوروبي، بعد وصول قطار ترانزيت من الصين لأول مرة إلى مدينة براغ في أوروبا، في نوفمبر تشرين الثاني 2019. وكان قد مر بتركيا.