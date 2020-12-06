في عام كورونا.. أمازون تصبح خامس أكبر شركة من حيث أعداد الموظفين

نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رغم الصعوبات الاقتصادية التي شهدتها الشركات حول العالم هذا العام إثر تفشي جائحة كورونا، استطاعت شركة أمازون أن تستمر بالنمو، حيث ارتفع سهمها منذ بداية العام 2020 بأكثر من 70٪.

بالإضافة إلى ازدهار أعمالها وارتفاع سهمها هذا العام، قامت أمازون أيضاً بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول بتوظيف أكثر من 427 ألف موظف جديد، حيث بلغت قوتها العاملة 1.2 مليون، أي ما يعادل توظيف 1,400 شخص كل يوم منذ بداية العالم، وفقاً لما ذكره المنتدى الاقتصادي العالمي،

وأدرجت قائمة "فورتشن 500" أمازون اليوم كخامس أكبر شركة من ناحية أعداد الموظفين، ومن المرجح أن تؤدي المستويات التاريخية للتوظيف في أمازون إلى رفعها إلى المرتبة الثالثة بنهاية العام، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقد ارتفعت أمازون على القائمة من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الخامسة بين أكبر الشركات الموظفة في غضون عامين فقط.

وشهدت أمازون وغيرها من شركات التوصيل والتسوق الإلكتروني طلباً متزايداً على خدماتها هذا العام، وسط قيود التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كورونا، وإغلاق العديد من الأعمال التجارية وعمل العديد من الأشخاص عن بعد.

تعرّفوا أكثر إلى قائمة أكبر الشركات عالمياً من حيث أعداد الموظفين في الإنفوغرافيك أعلاه: