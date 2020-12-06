تعمل عن بعد؟ هاواي ستقدم لك رحلة ذهاب وإياب مجانية للعيش بها

نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هل هناك مكان أفضل من شاطئ هاواي للعيش في زمن جائحة كورونا؟

للعديد من الأشخاص، قد يبدو الأمر فكرة من الأحلام.. ولكن، أعلنت هاواي عن تقديمها تذاكر مجانية ذهاباً وإياباً إلى أواهو للموظفين الذين يعملون عن بعد ويرغبون في العيش والعمل في هاواي والمساهمة في اقتصاد الولاية.

وأطلقت الولاية برنامج الإقامة المؤقتة، يحمل اسم "موفرز أند شاكاز"، بالتعاون مع المدارس والشركات. وسيستقبل البرنامج أول مجموعة من المتقدمين حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال جيسون هيغا، مؤسس المجموعة لشبكة CNN، إن البرنامج هو "خطوة صغيرة نحو التعافي الاقتصادي وتنويع اقتصادنا"، مضيفاً أن الوباء أدى إلى "تطبيع العمل عن بعد في المستقبل المنظور، لذلك نعتقد أن هذا الوضع يمثل فرصة للسكان المحليين للعودة إلى ديارهم، وللمهنيين خارج الولاية لتجربة هاواي، ليس كسياح، ولكن كمساهمين أعضاء في مجتمعنا".

وسيختار البرنامج 50 شخصاً في المجموعة الأولى، بينما سيستمر البرنامج بتلقي طلبات التقديم في وقت لاحق على أساس متجدد. ويجب على المتقدمين أن يكونوا ممن يعملون عن بُعد وألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

كما يجب أن ينتقل المشاركون في غضون شهر واحد من اختيارهم وعليهم قضاء 30 يوماً متتالياً على الأقل في هاواي.

وبحسب البيان الصحفي للبرنامج، فإن "هاواي لديها حالياً أقل معدل إصابة للفرد بفيروس كورونا في البلاد، ما يجعلها أيضاً واحدة من أكثر الأماكن أماناً للعيش والعمل".

وقد أبلغت هاواي حتى الآن عن أكثر من 18 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و200 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس.

وفي حين أن قضاء الأيام في الاستمتاع بأشعة الشمس علي شاطئ البحر قد يبدو أمراً مثالياً، إلّا أن البرنامج يبحث على وجه التحديد عن الأفراد الذين يرغبون في المساهمة في مجتمعات هاواي المحلية، حيث سيُطلب من المقبولين في البرنامج الالتزام ببضع ساعات كل أسبوع لمنظمة غير ربحية لمشاركة معلوماتهم ومهاراتهم.

ورغم أن البرنامج سيقبل الموظفين عن بعد من جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلا أنه موجه أيضاً لسكان هاواي السابقين الذين يرغبون في العودة إلى الولاية.