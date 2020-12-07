هذا المحرك "الصاروخي" سينقل أول امرأة إلى القمر

نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تخطط ناسا لإرسال امرأة إلى القمر في العام 2024، وعندما تقوم بالرحلة التاريخية، ستكون على متن صاروخ يعمل بمحرك BE-7 من مشروع جيف بيزوس "بلو أوريجين".

ونشر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون مقطع فيديو لاختبار محرك BE-7 في هنتسفيل، ألاباما، على انستغرام، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مرفقاً إياه بتعليق كتب فيه: "هذا هو المحرك الذي سيأخذ أول امرأة إلى سطح القمر".

ويستطيع المحرك عالي الأداء إنتاج 10 آلاف رطل من قوة الدفع، وفقاً لبلو أوريجين. وسيعمل على تشغيل الفريق الوطني لنظام الهبوط البشري للشركة، والذي يتكون من بلو أوريجين ولوكهيد مارتن ونورثروب غرومان ودرايبر.

بشكل تراكمي، اختبر المحرك لمدة تزيد قليلاً عن 20 دقيقة، وفقاً لما نشره بيزوس على انستغرام.

وكانت قد أعلنت وكالة ناسا في أبريل/ نيسان الماضي أن شركة بلو أوريجين هي إحدى الشركات التي تم اختيارها لبناء مركبات هبوط على سطح القمر.

وتعتبر مركبة الهبوط على سطح القمر جزءاً مهماً من برنامج أرتميس، الذي تقول ناسا إنه سيضع رائدي فضاء – رجل وامرأة – على سطح القمر. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها أقدام البشر سطح القمر منذ آخر هبوط لأبولو على القمر في العام 1972.

وقال مدير ناسا جيم بريدنشتاين العام الماضي إن وكالة الفضاء تخطط لإجراء شراكات واسعة النطاق مع القطاع الخاص للمساعدة في تسريع المهمة القمرية.