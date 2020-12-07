بعد التحديث الأخير.. 4 أشياء جديدة يمكنك فعلها بخرائط غوغل

نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

عمليات البحث على "غوغل" عن أعراض القلق تسجل أعلى معدل لها بسبب كورونا

رؤساء غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل يواجهون الكونغرس الأمريكي بأكبر جلسة من نوعها منذ أكثر من 20 عاماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت خرائط غوغل إنها ستطرح ميزات جديدة لجعل التطبيق يركز أكثر على التواصل مع المجتمع، كجزء من توجه التطبيق الجديد لينتقل من تطبيق دلالة طرقات إلى محرك بحث وجواب للشركات والعملاء.

إليكم فيما يلي أحدث الميزات الجديدة في خرائط غوغل:

صفحة المجتمع الرئيسية داخل التطبيق: باستخدام هذه الميزة الجديدة، سيتمكن مستخدمو خرائط غوغل من الوصول إلى أحدث المراجعات والصور والمنشورات التي أضيفت للخرائط من قبل الأشخاص الذين يتابعونهم والخبراء المحليين. المراسلة للخرائط والبحث: يمكن للشركات التي تم التحقق منها إرسال رسائل إلى العملاء مباشرة من التطبيق، مما يسمح للباحثين بالتفاعل مع الشركات وطرح الأسئلة. ستظهر الرسائل الواردة من العملاء في قسم رسائل الأعمال في التطبيق. رؤى الأداء للشركات: سيتتبع هذا التحديث الذي يركز على الأعمال مدى جودة أداء الشركة من خلال قياس عدد تفاعلات العملاء التي بدأت من الخرائط والبحث. وسيوفر هذا النظام إحصاءات إخبارية لأداء الشركات والتفاعل مع العملاء على غوغل. صور التجوّل الافتراضي التي أضافها المستخدمون: سيتمكن مستخدمو خرائط غوغل من إرسال صور التجوّل الافتراضي الخاصة بهم من هواتفهم. ويمكن للأشخاص القيام بذلك عن طريق تسجيل سلسلة من الصور المتصلة أثناء تحركهم في الشارع أو المسار، ثم بعد تسجيل هذه اللقطات ونشرها، ستقوم غوغل تلقائياً بتدوير الصور ووضعها ودمجها.

ويعد هذا العام كبيراً بالنسبة لتحديثات التطبيق الذي أصدر في العام 2005. في سبتمبر/أيلول، قدمت خرائط غوغل ميزة تظهر إشارات المرور في عدد من المدن الأمريكية.