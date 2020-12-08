بعد 70 عاماً.. "ايكيا" تودع دليلها الأيقوني وتتوقف عن طباعته

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قات شركة ايكيا إنها ستتوقف عن نشر "كتالوجها" السنوي، بعد 70 عاماً من طباعته.

وأشار متجر التجزئة السويدي إلى أن قرار وقف الدليل اتخذ مع ارتفاع نسب التصفح والتسوق عبر الإنترنت. وقالت إيكيا في بيان إنها "اتخذت قراراً عاطفياً ولكن عقلانياً لإنهاء عملية ناجحة" من النسخ المطبوعة والرقمية من الكتالوج.

وقال كونراد غروس، المدير التنفيذي لشركة ايكيا، في بيان إن "طي صفحة كتالوجنا المحبوب هي في الواقع عملية طبيعية منذ أن تغير استهلاك الوسائط وسلوك العملاء. من أجل الوصول إلى العديد من الأشخاص والتفاعل معهم، سنستمر في إلهام العملاء بحلول لتأثيث المنزل بطرق جديدة".

وكان قد أصدر أول دليل تأثيث لايكيا باللغة السويدية في العام 1951. ثم أطلق أول إصدار مزدوج، مطبوع وعبر الإنترنت، في العام 2000. وقد طبعت ايكيا في ذروتها في العام 2016، 200 مليون نسخة من الدليل، بـ32 لغة في 50 سوقاً حول العالم.

وحولت ايكيا تركيزها بشكل متزايد في الآونة الأخيرة إلى المبيعات والتسويق الرقمي. وشهدت مبيعاتها عبر الإنترنت دفعة كبيرة خلال تفشي جائحة كورونا، بينا حوّل ملايين الأشخاص منازلهم إلى مدارس ومكاتب مؤقتة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 45٪ على مدار 12 شهراً حتى أغسطس/ آب، مدفوعة بـ4 مليارات زيارة لموقعها على الإنترنت.

ولكن، رغم اتجاهها الجديد، ستبقى متاجر العلامة التجارية الهائلة ومقاهيها الشعبية جزءاً لا يتجزأ من خطة نمو الشركة، حيث قال جون أبراهامسون رينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنتر ايكيا، إن العملاء ما زالوا يرغبون في "لمس منتجاتها وتجربتها".

وسيكون دليل العام 2021، الذي أصدر في أكتوبر/ تشرين الأول، الإصدار النهائي للشركة. كما ستصدر ايكيا في العام المقبل كتاباً أصغر سيكون "مليئاً بالأفكار الملهمة الرائعة لتأثيث المنازل" وسيحتفل بتاريخ الكتالوج الشهير.