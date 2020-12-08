"أوبر" تعلن بيع سياراتها ذاتية القيادة لشركة "أورورا"

نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت "أوبر" أنها ستبيع سياراتها ذاتية القيادة إلى شركة "أورورا"، منهية بذلك 5 سنوات من تطوير المركبات ذاتية القيادة، شهدت خلالها دعاوى قضائية وحادث مميت.

وستستحوذ "أوبر" على حصة 26٪ في "أورورا" وتستثمر 400 مليون دولار في الشركة الناشئة في وادي السيليكون والتي تصنع برامج للمركبات ذاتية القيادة وتدرج "أمازون" من بين مستثمريها.

وقاد كريس أورمسون، الرئيس التنفيذي لشركة "أورورا"، برنامج السيارات ذاتية القيادة في "غوغل" سابقاً. وتقول "أوبر" و"أورورا" إنهما أبرمتا أيضاً شراكة استراتيجية لتوفير سيارات ذاتية القيادة مدعومة من "أورورا" على تطبيق "أوبر".

وبدأت "أوبر" مشروع السيارات ذاتية القيادة في العام 2015 في بيتسبرغ عندما عملت مع 40 باحثاً من جامعة "كارنيجي ميلون". ونمت عمليات الشركة في هذا القطاع، الذي سمي مجموعة "أوبر" للتقنيات المتقدمة، حتى تضمنت أكثر من 1000 موظف.

واعتقدت "أوبر" أن تطوير السيارات ذاتية القيادة أمر ضروري لاستمرارية الشركة، نظراً لأن السيارات ذاتية القيادة قد تجعل المركبات التي يقودها الإنسان باهظة الثمن.

وقال مؤسس "أوبر"، ترافيس كالانيك، في مقابلة العام 2014 في مؤتمر "كود" إنه "إذا لم تذهب أوبر في ذلك الاتجاه، فلن تكون موجودة في كلتا الحالتين. هذه هي طريقة تطور العالم. هذه هي طريقة التكنولوجيا والتقدم. لسوء الحظ، علينا جميعاً إيجاد طرق للتغير مع العالم".

ولكن الآن، تتوقع "أوبر"، التي خفضت 25٪ من موظفيها خلال الوباء، أن تخفض الصفقة تكاليفها، وتسهم في خطتها لتكون مربحة باستثناء بعض التكاليف في عام 2021.

وكانت قد تعرضت "أوبر" لضربة في برنامج القيادة الذاتية في 2017 عندما اصطدمت إحدى سياراتها التجريبية في تيمبي، أريزونا، وقتلت أحد المشاة. وكانت سائقة اختبار "أوبر" الجالسة خلف عجلة القيادة، والتي كان من المفترض أن تراقب السيارة وتتدخل إذا لزم الأمر، تشاهد برنامجاً تلفزيونياً على هاتفها.

بعد الحادث، علق حاكم ولاية أريزونا، دوغ دوسي، قدرة "أوبر" لإجراء اختبارات على طرق الولاية، وأغلقت "أوبر" عملياتها هناك في مايو/ أيار من العام 2018، وسرحت 300 عامل، لكنها واصلت عملياتها في سان فرانسيسكو وبيتسبرغ.

ولن ينتقل جميع موظفي "أوبر" في مجموعة "أوبر للتقنيات المتقدمة" إلى "أورورا"، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة، إيريك مايهوفر. والتزمت "أورورا" بتقديم عروض لغالبية موظفي مجموعة "أوبر" للتقنيات المتقدمة، وفقاً لمتحدث باسم "أوبر".

ومن المتوقع أن تتم الصفقة في الربع الأول من العام 2021، وفقاً لمتحدث باسم "أورورا". وسينضم الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" دارا خسروشاهي إلى مجلس إدارة "أورورا".