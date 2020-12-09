موانئ أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد أرباب الصناعة الإسرائيلي

نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

ما هي تأثيرات اتفاقات الإمارات وإسرائيل على الأعمال التجارية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت موانئ أبوظبي يوم الأربعاء عن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد أرباب الصناعة الإسرائيلي بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وسيغطي التعاون بين مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب، التابعتين لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي، والجانب الإسرائيلي، عدد من المجالات من بينها التجارة والاستثمار والتقنية وتحسين البحوث والتطوير والابتكار.

كما ذكر بيان نشرته موانئ أبوظبي أن التعاون "يمهّد الطريق لتبادل البعثات التجارية بين الجانبين"، حيث ستقوم موانئ أبوظبي خلال الشهر الحالي بتنظيم ندوة افتراضية مع أعضاء اتحاد أرباب الصناعة الإسرائيلي "لاطلاعهم على الفرص المتاحة في إمارة أبوظبي وخاصة ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة".

ويغطي اتحاد أرباب الصناعة الإسرائيلي القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات التعاونية الزراعية والصناعات الحكومية في البلاد، كما يضم أكثر من 2,000 مؤسسة ومنشأة صناعية تشكل مساهمتها حوالي 95٪ من الإنتاج الصناعي في إسرائيل، بحسب البيان.

ويعد هذا التعاون الأول الذي يتم توقيعه بين موانئ أبوظبي ومؤسسة تجارية إسرائيلية منذ توقيع الإمارات على معاهدة السلام مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.