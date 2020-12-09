نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية يوم الثلاثاء عن استدعاء 95 مركبة من طراز "لامبورغيني" URUS من موديل العام 2019-2020.

ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، أعلنت فيه أنها ستستدعي السيارات بسبب وجود خلل في موصل خط الوقود، قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق في حال وجود مصدر اشتعال بالمركبة.

"التجارة" تعلن عن ⁧#استدعاء⁩ 95 مركبة 🚘 لامبورجيني "URUS" 🗓 2019 - 2020 🔻 لخلل في موصل خط الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر إشتعال. ⁧#سلمني_واسلم⁩ | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 https://t.co/RG5xGYw6sB

ودعت الوزارة مالكي السيارة من طراز URUS موديل العام 2019-2020 إلى "التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال التواصل مع الشركة لاستبدال موصل وأنبوب الوقود مجاناً".

وتعد سيارة URUS إحدى سيارات الدفع الرباعي المصنعة من قبل شركة السيارات الإيطالية "لامبورغيني". وقد كشفت الشركة عن السيارة لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017.