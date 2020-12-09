وزارة التجارة السعودية تستدعي 95 سيارة لامبورغيني بسبب خلل قد يؤدي لاشتعالها

اقتصاد
نشر
دقيقة قراءة
وزارة التجارة السعودية تستدعي 95 سيارة لامبورغيني بسبب خلل قد يؤدي لاشتعالها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية يوم الثلاثاء عن استدعاء 95 مركبة من طراز "لامبورغيني" URUS من موديل العام 2019-2020.

ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، أعلنت فيه أنها ستستدعي السيارات بسبب وجود خلل في موصل خط الوقود، قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق في حال وجود مصدر اشتعال بالمركبة.

ودعت الوزارة مالكي السيارة من طراز URUS موديل العام 2019-2020 إلى "التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال التواصل مع الشركة لاستبدال موصل وأنبوب الوقود مجاناً".

وتعد سيارة URUS إحدى سيارات الدفع الرباعي المصنعة من قبل شركة السيارات الإيطالية "لامبورغيني". وقد كشفت الشركة عن السيارة لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017.

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.