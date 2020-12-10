من بينهن عربيات.. هؤلاء هن أكثر النساء نفوذاً في العالم لعام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت فوربس قائمتها لنساء العالم الأكثر نفوذاً لعام 2020، للعام الـ17 على التوالي.

وقد ضمت القائمة هذا العام نساء ناجحات من 30 دولة حول العالم تفاوتت أعمارهن حيث ولدن عبر 4 أجيال مختلفة.

كما تنوعت مهام النساء على القائمة لهذا العام، حيث أدرجت عليها 10 رئيسات دول و38 رئيسة تنفيذية و5 فنانات. وبينما اختلفن النساء في أعمارهن وجنسياتهن ووصفهن الوظيفي، اتحدن في الطرق التي استخدمن بها منصاتهن لمواجهة التحديات الفريدة التي واجهنها في العام 2020.

وقد رحب العالم بقرارات العديد من هؤلاء النساء، خصيصاً فيما يتعلق بطرق استجاباتهن لجائحة فيروس كورونا، فرئيسة وزراء نيوزلندا، جاسيندا أرديرن مثلاً، والتي جاءت في المركز الـ32 على القائمة، استطاعت مواجهة الموجة الأولى والثانية من الفيروس في بلادها من خلال تطبيق قيود إغلاق وإجراءات تباعد اجتماعي صارمة. كما نفذت رئيسة تايوان تساي إنغ وين، والتي جاءت في المركز الـ32 على القائمة، برنامجاً صارماً لتتبع الاتصال بالمصابين في يناير/ كانون الثاني، ونتيجة لذلك، فقدت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة 7 أشخاص فقط حتى الآن بسبب الفيروس.

وجاءت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل في المركز الأول على القائمة، لتتبعها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في المركز الثاني، وثم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، في المركز الثالث.

كما ضمّت القائمة أيضاً شخصيتين عربيتين في المركز الـ89 والـ99 عالمياً، وهن رجاء عيسى القرق، الرئيسة التنفيذية لمجموعة عيسى صالح القرق، ورانيا النشار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، على التوالي.

تعرّفوا أكثر إلى نساء العالم الأكثر نفوذاً في الإنفوغرافيك أعلاه: