"موديز" تمنح حكومة الإمارات التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – منحت وكالة "موديز" حكومة الإمارات العربية المتحدة تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، في أعلى تصنيف سيادي في المنطقة العربية، مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقريرها يوم الأربعاء، إن "نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات، ترتبط بالقوة الائتمانية وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة"، مضيفة أن الإمارات أظهرت "ممارسات مؤسسية فعالة وقوية من خلال قيادة الإصلاحات وتنويع قاعدة إيراداتها".

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، قالت "موديز" إن التوقعات مستقرة، مع إمكانات "الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط تماشياً مع جهود التنويع المستمرة".

وعلّق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس الدولة حاكم دبي في تغريدة على حسابه في تويتر على التصنيف الجديد يوم الأربعاء، قائلاً إن قوة بلاده الائتمانية "نابعة من استقرار داخلي ..وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية..وتنوع اقتصادي راسخ ..إنجاز نضيفه لـ2020 قبل نهايتها".

كما قال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية إن التصنيف الجديد "يعكس قوة ومرونة اقتصاد الدولة وقدرته على تجاوز مختلف التحديات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي تصنيف الإمارات الجديد بعد حصولها منذ أقل من شهر على تصنيف “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش" العالمية.