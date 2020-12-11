هذه كانت أكثر المواضيع رواجاً على محرك بحث "غوغل" في العام 2020..

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ما هو القاسم المشترك بين كل من لعبة "آنيمال كروسينغ" و"الخبز المخمر" و"تيموثي شالاميت" و"أفكار المواعدة خلال التباعد الاجتماعي"؟

جميع هذه الكلمات كانت من بين الأكثر رواجاً على محرك بحث "غوغل" هذا العام.

وأصدرت "غوغل" قائمة "البحث هذا العام" يوم الأربعاء، والتي تؤرخ الأشياء التي كانت الأكثر رواجاً على محرك بحثها والتي حدثت خلال هذا العام الغريب. وتبرز القائمة أهم عمليات البحث الشائعة لهذا العام، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد الزيارات خلال فترة مستدامة في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

وبينما حاول الناس فهم السيل الهائل من الأخبار في العام 2020، كانت الاستفسارات العالمية بما في ذلك كلمة "لماذا" – مثل عبارات "لماذا تم تأجيل الدوري الاميركي للمحترفين؟" و"لماذا بيع ورق المراحيض؟" – أكثر الكلمات التي بُحث عنها هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لـ"غوغل".

كما تصدرت عبارات مثل "نتائج الانتخابات" و"فيروس كورونا" قائمة عمليات البحث الشائعة في الولايات المتحدة، حيث سعى الناس للحصول على إجابات حول الوباء القاتل وانتخابات حاسمة استغرقت وقتاً أطول من المعتاد بسبب الوباء.

تعرّفوا أكثر إلى ابعض العبارات والمواضيع والشخصيات التي كانت الأكثر رواجاً هذا العام على محرك بحث "غوغل" في الإنفوغرافيك أعلاه: