فيزا تعلق خدمتها لموقع "بورن هاب" الإباحي

نشر الجمعة ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة فيزا، الجمعة، وقف خدمات بطاقاتها الائتمانية عن موقع "بورن هاب" أحد أكبر المواقع الإباحية في العالم، نظرا لمزاعم حول أنشطة غير قانونية على حد تعبيرها.

جاء ذلك في تغريدة لفيزا على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "نظرا لمزاعم أنشطة غير قانونية، فيزا تعلق ميزات قبول بورن هاب بانتظار انتهاء تحقيقاتنا الجارية. ونوجه المؤسسات المالية التي تخدم مايند غيك لتعليق تنفيذ الأوامر المالية عبر شبكة فيزا".

وتابعت الشركة في تغريدة منفصلة: "في فيزا، نحن متيقظون لتتبع النشاطات غير القانونية على شبكتنا، ونحث شركائنا بالمؤسسات المالية على مراجعة التزام زبائنهم بمعاييرنا على منصتنا هذه والمنصات الأخرى".

ويذكر أن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اتهم فيه الموقع الإباحي بورن هاب بعرض مقاطع فيديو على منصته تصور إساءة معاملة الأطفال وسلوك جنسي غير توافقي.

وكان الموقع الإباحي قد رد في وقت سابق نافيا هذه المزاعم مؤكدا على أن أي إصرار على أن الموقع يعرض مقاطع إساءة جنسية مع أطفال على منصاتها "أمر غير مسؤول وغير صحيح".