نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وافقت شركة "أسترازينيكا" الرائدة في تطوير لقاحات فيروس كورونا يوم السبت على شراء شركة الأدوية في بوسطن، "أليكسيون"، مقابل 39 مليار دولار.

ويعد الاستحواذ أحد أكبر الصفقات هذا العام لصناعة الأدوية وسيوسع نطاق وصول "أسترازينيكا" في مجال الأمراض النادرة، إذ لدى "أليكسيون" وحدة مناعة في بوسطن تخدم المرضى الذين يعانون من اضطرابات نادرة.

ودخلت "أسترازينيكا"، شركة أدوية بريطانية سويدية مقرها في المملكة المتحدة، في شراكة مع جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وبلغ اللقاح مراحله النهائية من التطوير وينتظر الآن إذناً من الحكومات الأوروبية والبريطانية. في الشهر الماضي، وجدت الشركة أن لقاحها فعال بنسبة 70٪، لكن خبراء علميين أثاروا مخاوف بشأن نقص الشفافية في الإبلاغ عن بيانات تجارب اللقاح، ما قد يؤدي إلى إبطاء الجدول الزمني للموافقة.

ووافقت "أسترازينيكا" على دفع ثمن الشراء بمزيج من النقد والأسهم، حيث قالت إنها حصلت على قرض قصير الأجل بقيمة 17.5 مليار دولار من "مورغان ستانلي" و"جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" للمساعدة في دفع ثمنها.

وأصدرت كلتا الشركتين بياناً صحفياً يوم السبت يفيد بأن مجلس إدارتهما وافق بالإجماع على الصفقة. ولا يزال الاستحواذ في انتظار اللوائح الحكومية وموافقة المساهمين، ومن المتوقع أن تغلق الصفقة في منتصف العام 2021 ، وفقاً للبيان الصحفي. وقال "أليكسيون" في بيان لـCNN، إنه من خلال الجمع بين خبرتها في الأمراض النادرة مع الامتداد العالمي الشامل والمحفظة الواسعة لشركة "أسترازينيكا"، ستوسع تأثيرها بشكل كبير "ليشمل المرضى الذين يمكننا خدمتهم في جميع أنحاء العالم".

وتتوقع "أسترازينيكا" بعد الاستحواذ زيادة إيراداتها السنوية بأرقام مضاعفة حتى العام 2025. وقالت الشركة إن "أليكسيون" ستساعد في التدفق النقدي وخفض الديون.