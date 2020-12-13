نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لا شك بأن الترخيص الوشيك للقاح فيروس كورونا حول العالم يعد مناسبة بالغة الأهمية للعلم والاقتصاد والإنسانية.. ولكن، يجب ألّا ننسى أنه يعد أيضاً مصدراً رئيسياً لإيرادات الشركات التي طورت هذه اللقاحات.

ويتوقع محللو وول ستريت أن تحقق شركتا "فايزر" و"موديرنا" 32 مليار دولار من عائدات لقاح فيروس كورونا العام المقبل وحده.

ولا تأخذ هذه التحليلات في الاعتبار الدفعة التي ستحصل عليها هذه الشركات لمساعدتها في إنهاء أسوأ جائحة هذا القرن، دفعة تضخمت بالنسبة لشركة "موديرنا" وهي شركة تقنية حيوية ناشئة لم يسمع عنها سوى قلة من الناس قبل العام 2020، والتي يمكن أن تكون الآن على وشك الحصول على ترخيص خاص بها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ومن المتوقع أن تحقق شركة "فايزر" لوحدها 19 مليار دولار من عائدات لقاح كورونا في العام 2021، وفقاً لمورغان ستانلي، علاوة على عائدات اللقاح المقدرة بـ975 مليون دولار في العام 2020.

وستتشارك "فايزر" إيراداتها مع "BioNTech"، الشركة الألمانية التي دخلت في شراكة معها لتطوير اللقاح. وأوصت لجنة من مستشاري إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الخميس بأن تمنح الوكالة تصريح استخدام طارئ للقاح المرشح الذي طورته الشركتان. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعملون "بسرعة" لإعطاء اللقاح الضوء الأخضر.

وقد حصل لقاح "فايزر" على الترخيص فعلاً في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تحصل شركة "فايزر" على 9.3 مليار دولار إضافية من عائدات لقاح فيروس كورونا في عامي 2022 و2023 مع استمرار تلقيح العالم، بحسب ما توقعته مورغان ستانلي.

ولم يحدث اختراق اللقاح طفرة في سعر سهم "فايزر" لأن شركة تصنيع الأدوية هي ضخمة بالفعل، حيث ارتفع سهم فايزر بنسبة 12٪ فقط هذا العام، متخلفة بفارق ضئيل عن مكاسب S&P 500 الإجمالية البالغة 13.5٪.

رغم ذلك، سيتجاوز جني "فايزر" المتوقع للإيرادات في العام 2021 بشكل كبير المنتج الأفضل مبيعاً للشركة من العام الماضي، وهو لقاح للالتهاب الرئوي حقق مبيعات قيمتها 5.8 مليار دولار.

وفي المقابل، قام لقاح كورونا المرشح التابع لشركة "موديرنا" بتحويل شركة غير معروفة تقريباً إلى قوة بإيرادات تبلغ 62 مليار دولار، حيث ارتفعت الأسهم بنحو 700٪ هذا العام، وتقدر "مورغان ستانلي" أن حوالي نصف القيمة السوقية للشركة مرتبطة باللقاح.

ومن المتوقع أن تجني شركة "موديرنا" 13.2 مليار دولار من عائدات لقاح كورونا العام المقبل، وفقاً لـ"غولدمان ساكس"، بينما قالت "مورغان ستانلي" إن سعر سهم "موديرنا" المرتفع يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن تحقق الشركة ما بين 10 مليارات دولار و 15 مليار دولار من مبيعات لقاح كورونا في كل من 2021 و2022، تليها مبيعات بمليارات أخرى.