هل أنت من المعجبين بـ"آبل"؟ هذه التكلفة الحقيقية لامتلاك جميع أجهزتها

نشر الاثنين ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2020

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تخيل هذا: أنت من أشد المعجبين بعلامة آبل التجارية، ولديك ميزانية غير محدودة، وتريد جميع المنتجات: أفضل الأجهزة، والإكسسوارات والخدمات الفاخرة.

ورغم أنك قد لا تحتاج إلى شريحة رسومات متطورة أو مساحة تخزين إضافية، إلّا أن آبل توفرها في بعض المنتجات، فلم لا، أليس كذلك؟

ونشهد حالياً أوقات صعبة، وقد حاولت شركة آبل أن تجعل من نفسها علامة تجارية يسهل الوصول إليها من الناحية المالية، عندما أطلقت هاتفها بميزانية منخفضة، هاتف آيفون SE في وقت سابق من هذا العام.

لكن آبل كانت دائماً علامة تجارية مكلّفة. وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم نقود يمكنهم إنفاقها، تقدم آبل بعض الطرق المذهلة لمن يودون دفع مبالغ ضخمة من المال مقابل الحصول عليها.

لذلك، بحثت CNN في مقدار تكلفة اقتناء جميع منتجات آبل.. إليكم ما وجدناه:

هاتف آيفون

Credit: stanislav kojiko/ getty images

قد تود أن تبدأ بترقية هاتفك الحالي إلى هاتف آيفون 12 الجديد، والذي يأتي مع امتيازات مثل اتصال بخدمة 5G وعدسة تكبير مقربة. الخيار الأعلى هو هاتف آيفون 12 برو ماكس مع شاشة بحجم 6.7 بوصة، والذي يتوفر مقابل 1099 دولاراً مع سعة تخزين تبلغ 512 غيغابايت مقابل 300 دولار. كما إذا أردت إضافة خدمة AppleCare+ مع تغطية ضد السرقة والضياع، سيضيف ذلك 269 دولاراً إلى سلتك.

لحماية هاتفك، عليك شراء غطاء السيليكون مع تقنية ماغسيف مقابل 49 دولاراً، كما إذا أردت ميزة شحن هاتفك لاسلكياً عبر شاحن ماغسيف، سيكلفك ذلك 39 دولاراً إضافياً.

السعر الإجمالي: 1,756 دولاراً (باستثناء الخصومات أو تكاليف النقل الإضافية)

ساعة آبل

Credit: james morgan/ getty images

أغلى ساعة آبل متوفرة في متجر آبل (بافتراض أنك لا ترغب في البحث عن بائع خارجي لترصيع ساعتك بالألماس) يصل سعرها إلى 1,499 دولاراً. عند إضافة AppleCare+، ستدفع 149 دولاراً إضافياً.

السعر الإجمالي: 1,648 دولاراً (باستثناء تكاليف النقل الإضافية)

ماك

Credit: shutterstock

لتعزيز مكتبك المنزلي بشكل كبير، يمكنك شراء جهاز ماك برو مقابل 5,999 دولاراً، مع جميع الوظائف الإضافية مقابل 54,447.98 دولاراً. ويتضمن هذا السعر معالج Intel Xeon W بسرعة 2.5 غيغاهرتز و28 نواة مع دفعة توربو حتى 4.4 غيغاهرتز، بـ7 آلاف دولار، و1.5 تيرابايت من الذاكرة مقابل 25 ألف دولار، وشريحتا رسوماتRadeon Pro Vega II Duo بذاكرة HBM2 2×32 غيغابايت لكل منهما، بـ10,800 دولار، و8 تيرابايت من سعة التخزين مقابل 2,600 دولار، وبطاقة Apple Afterburner لأداء فيديو أفضل بـ2,000 دولار، وعجلات بـ400 دولار، وفأرة ولوحة تتبع ب149 دولاراً، وبرنامج Final Cut Pro وLogic Pro المثبت مسبقاً بـ499.98 دولاراً.

وبالطبع، ستحتاج أيضاً إلى شاشة. تبيع آبل شاشة Pro Display XDR بمقاس 32 بوصة مع تقنية Retina 6K وزجاج نانو مقابل 5,999 دولاراً، وحامل برو مقابل 999 دولاراً. أما إذا كنت ترغب في تعليق شاشتك، فستحتاج إلى محول بقيمة 199 دولاراً.

ولإضافة AppleCare+ وكابل، ستدفع 798 دولاراً و129 دولاراً.

السعر الإجمالي: 62,571.98 دولاراً

ماك بوك

Credit: apple

إذا كنت تريد أيضاً شراء جهاز ماك بوك، فسيكلفك الطراز الأول منه مع جميع الميزات المضافة والتطبيقات المحملة مسبقاً والإكسسوارات من غطاء حماية وفأرة مستقلة وخدمة الحماية 9,016.88 دولاراً.

السعر الإجمالي: 9,016.88 دولاراً

آيباد

Credit: apple

تروج آبل لجهاز آيباد باعتباره الجهاز الذي يمكن أن يكون جهاز كمبيوتر شخصي وجهاز لوحي. يعد جهاز آيباد برو بمقاس 12.9 بوصة أغلى أجهزة آيباد لدى آبل، بسعر 1649 دولاراً، كما يمكن إضافة جميع الميزات، مثل لوحة مفاتيح مستقلة وقلم آبل وAppleCare+ وحقيبة للحماية مقابل سعر إضافي.

السعر الإجمالي: 2,583 دولاراً (باستثناء تكاليف النقل الإضافية)

آيبود

Credit: apple

أعادت شركة آبل جهاز آيبود توتش الكلاسيكي في 2019 ويباع بـ399 دولاراً مع مساحة تخزين 256 غيغابايت. عند إضافة AppleCare+ وغطاء حماية، يصبح سعره 488 دولاراً.

السعر الإجمالي: 488 دولاراً

سمّاعات إير بودز برو

Credit: apple

تكلف سمّاعات إيربودز اللاسلكية 249 دولاراً، مع حماية ضد الضرر بـ29 دولاراً إضافياً.

السعر الإجمالي: 278 دولاراً

سمّاعات إير بودز ماكس

Credit: apple

لدى آبل منتج جديد يسمى إير بودز ماكس، وهي سمّاعات فوق الرأس تكلف 549 دولاراً، لحمايتها، يمكن دفع 59 دولاراً إضافياً.

السعر الإجمالي: 608 دولاراً

هوم بود

Credit: alex tai/ getty images

عند اختيار مكبر صوت ذكي لمنزلك، هناك نوع واحد فقط يمكن تواصله بسهولة مع باقي أجهزتك من آبل، وهو آبل هوم بود. ويكلف الجهاز 299 دولاراً، مع 39 دولاراً إضافياً مقابل لآبل AppleCare+.

السعر الإجمالي: 338 دولاراً

آبل تي في

Credit: gabby jones/ bloomberg/ getty images

مقابل 199 دولاراً، تبيع آبل صندوق آبل تي في، الذي يتصل بالعديد من التطبيقات التي لا تدعمها بعض أجهزة التلفزيون من تلقاء نفسها. كما يمكن إضافة خدمة حماية مقابل 29 دولاراً.

السعر الإجمالي: 228 دولاراً

الخدمات

Credit: shutterstock

أخيراً، تعمل آبل أيضاً في مجال بيع الخدمات القائمة على الاشتراك. توفر آبل العديد من الخدمات بحيث أنشأت حزمة تسمى آبل وان لتوفير الوصول إليها جميعاً. بعد فترة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد، تبلغ تكلفة الحزمة 29.95 شهرياً.

المجموع

الآن، دعونا نجمع كل هذه المنتجات: إذا كنت قد زينت معصمك وجيوبك ومنزلك بأدوات آبل، فكم سيكلفك ذلك؟ يصل إجمالي المبلغ إلى 79,875.26 دولاراً، باستثناء تكاليف الشحن والضرائب ورسوم النقل.