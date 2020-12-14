بعد 9 أشهر من تعليقها.. استئناف رحلات الطيران بين الإمارات وتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت طيران الإمارات يوم الاثنين عن استئنافها رحلاتها إلى إسطنبول اعتباراً من 21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وقالت الشركة في بيان إن استئناف الرحلات سيكون رهن الموافقة الحكومية، مع استعادة الناقلة الإماراتية شبكة خطوطها تدريجياً بعد تعليقها الرحلات للعديد من الوجهات إثر تفشي جائحة كورونا.

كما كانت قد أعلنت أيضاً يوم الأحد شركة الطيران الإماراتية منخفضة التكلفة "فلاي دبي"، عن استئنافها الرحلات بين دبي ومطار صبيحة غوكتشين الدولي في إسطنبول، ابتداء من الـ17 من ديسمبر/كانون الثاني بعد 9 أشهر من تعليقها.

وقد طالت جائحة كورونا العديد من الاقتصادات والقطاعات التجارية، لا سيما قطاع السياحة والسفر، حيث أغلقت العديد من المطارات حول العالم، وعلّقت شركات الطيران رحلاتها تماشياً مع قيود التباعد الاجتماعي التي فرضها الوباء.

كما توقع اتحاد النقل الجوي الدولي في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني أن تكلف جائحة كورونا صناعة الطيران 157 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021، حيث قال الاتحاد إن كورونا تسببت بأكبر صدمة لشركات الطيران منذ الحرب العالمية الثانية، بخسائر أسوأ من تلك التي تكبدتها خلال الأزمة المالية العالمية وأحداث 11 سبتمبر/ أيلول.

وقالت إياتا في توقعاتها الاقتصادية إن شركات الطيران العالمية ستخسر 118.5 مليار دولار هذا العام، وهي توقعات أسوأ مما توقعته سابقاً عند 84.3 مليار دولار.