عطل يتسبب بانقطاع "غوغل" وخدماتها "يوتيوب" و"جي ميل" و"دوكس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعطلت خدمات "غوغل" يوم الاثنين بسبب انقطاع كبير منع العديد من الأشخاص حول العالم من مشاهدة مقاطع الفيديو على "يوتيوب" أو الوصول إلى مستندات "غوغل دوكس" أو إرسال بريد إلكتروني على خدمة بريدها "جي ميل".

وظهرت لوحة معلومات حالة خدمات الشركة باللون الأحمر لجميع التطبيقات، حيث أشارت كل خدمة من خدمات "غوغل" إلى انقطاع الخدمة.

وقال موقع يوتيوب في بيان على تويتر "ندرك أن العديد منكم يواجه مشاكل في الوصول إلى موقع يوتيوب في الوقت الحالي، فريقنا على علم بذلك ويبحث في الأمر. سنقوم بتحديثكم هنا بمجرد أن يكون لدينا المزيد من الأخبار."

وأظهرت "داون ديتيكتر"، وهي خدمة تسجل الشكاوى حول خدمات الإنترنت غير المتاحة، أن عشرات الآلاف من الأشخاص كانوا غير قادرين على استخدام غوغل وتطبيقاتها.

وتفشل خدمات الإنترنت من وقت لآخر لعدة أسباب، منها أخطاء الخادم أو إجراءات الصيانة المثبتة بشكل غير صحيح أو بسبب مجموعة من الأخطاء أو حالات الخلل المحتملة الأخرى. وحدث أحدث انقطاع كبير لخدمات غوغل في سبتمبر/أيلول، عندما تعطلت خدمة مستندات الشركة "غوغل دوكس" لعدة ساعات.