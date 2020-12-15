ميغان ماركل تستثمر في شركة تصنع "حليب الشوفان"

نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قالت ميغان ماركل يوم الاثنين إنها استثمرت في شركة "Clevr Brands" لحليب الشوفان الفوري، والتي تبيع 4 نكهات من مشروبها المجفف مقابل 28 دولاراً لكل عبوة.

وتقول الشركة إن منتجاتها مستدامة ومستخرجة من مصادر أخلاقية وصحية.

وأسست هانا ميندوزا، الرئيسة التنفيذية للشركة الناشئة، الشركة في العام 2019 مع روجر كوبولا، الذي يشغل الآن منصب رئيس العمليات في الشركة.

وقالت ماركل في بيان إن "هذا الاستثمار يدعم سيدة أعمال متحمسة تعطي الأولوية لبناء مجتمع إلى جانب أعمالها. أنا فخورة بالاستثمار في التزام هانا بتوريد المكونات الأخلاقية وإنشاء منتج أحبه شخصياً ويتبع نهجاً كلياً للصحة".

وتستخدم "Clevr Brands"، التي بدأت كمشروع "بوب آب" للقهوة، مكونات عضوية أو غير معدلة وراثياً، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت.

كما أن جميع مواد الشحن الخاصة بالشركة يتم إعادة تدويرها بنسبة 100٪ بعد الاستهلاك وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪. وتعطي الشركة الأولوية "للعمل مع موردي المكونات الأصغر حجماً والشركات العائلية أو أولئك الذين لديهم سلاسل توريد أكثر شفافية"، وفقاً لموقع الشركة.

ولم تكشف الشركة أو ماركل عن قيمة الاستثمار.

وقالت ميندوزا عن استثمار ماركل إن "شغفها بما نبتكره واضح، ولا يمكنني تخيل شراكة أكثر تناسقاً"، مضيفة أنها "متحمسة للطريق في المستقبل".

وشهد حليب الشوفان رواجاً كبيراً في صناعة الأغذية والمشروبات، بيتما ارتفعت مبيعات بدائل الألبان النباتية في السنوات الأخيرة وتسارعت خلال جائحة كورونا. كما تشكل شركات تصنيع حليب الشوفان استثماراً عصرياً، إذ في يوليو/ تموز، استثمرت مجموعة من المستثمرين من بينهم أوبرا وينفري وناتالي بورتمان 200 مليون دولار في شركة حليب الشوفان "أوتلي".