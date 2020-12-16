ما هي تطلعات المهنيين في مصر لعام 2021؟

نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تغيّرت أولويات المهنيين في مصر العام الماضي؟ ما هي أهم مزايا الوظيفة المثالية بالنسبة لهم؟ وما هي أبرز أهدافهم لعام 2021؟

أجري مؤخراً استبيان بعنوان "التطلعات المهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث كشف عن عدة جوانب ترتبط بالطموحات المهنية والشخصية للمهنيين في مصر للعام الجديد، كما تناول آراءهم تجاه الواقع الوظيفي وبيئة العمل بشكل عام.

وكشف الاستبيان أن 74٪ من المهنيين في مصر لديهم توقعات إيجابية تجاه العام المقبل، فيما عبر 7٪ فقط عن توقعاتهم السلبية، أما بقية المجيبين فكانوا محايدين بخصوص ذلك.

انطباعات المهنيين في مصر

وافق غالبية المجيبين في مصر (73٪) على أن الراتب والمزايا هما أهم مزايا الوظيفة المثالية، إلى جانب فرص النمو الوظيفي (45٪) ويليهما التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية (33٪).

وتمثلت الأمور التي تدفع المهنيين للبحث عن عمل في الدولة، في الرغبة بالتعلم المستمر واكتساب الخبرة (بحسب 67٪ من المجيبين)، يليها كسب المال (66٪) وتحسين المجتمع (48٪).

ومن المثير للاهتمام أن 57٪ من المشاركين في الاستبيان يفضلون العمل لدى شركة، بينما يفضل 27٪ منهم العمل لحسابهم الخاص. وفيما يتعلق بالقطاعات المفضلة لديهم، فقد ذكر المهنيون في مصر أنهم يفضلون العمل لدى قطاعات البنوك والتمويل والمحاسبة (13٪).

الأهداف المهنية والتقدم الوظيفي

وفيما يتعلق بالرؤى المستقبلية، يعتقد 60٪ من المجيبين بأنهم مؤهلون لشغل مناصب وظيفية أعلى، فيما قال 43٪ إنهم على استعداد للانتقال إلى قسم أو مجال خبرة آخر لتعزيز مسيرتهم المهنية. وعلى صعيد آخر، صرح أكثر من 42٪ من المجيبين أنهم على استعداد للانتقال إلى قطاع وظيفي مختلف تماماً في سبيل التطور المهني.

وقد تطرّق الاستبيان أيضاً إلى الطموحات المهنية للأشخاص في مصر، حيث أشاروا إلى أنهم قاموا بتحديد عدة أهداف مهنية لأنفسهم، أبرزها الحصول على راتب أعلى (60٪) وتعلم مهارات جديدة (52٪) والعثور على وظيفة جديدة (49٪).

الأهداف الشخصية

تمثلت أهم الأهداف الشخصية للمهنيين في عام 2021 في ادخار المزيد من الأموال (63٪)، والسفر (36٪) وشراء العقارات (32٪)، وممارسة الرياضة بشكل منتظم (29٪)، بالإضافة إلى تمضية المزيد من الوقت مع العائلة (28٪).

الشغف تجاه العمل

وفي الحديث عن مستويات الحماس والشغف تجاه العمل، أفاد ما يقارب نصف المجيبين (48٪) في مصر بأنهم يشعرون بالتحفيز في العمل، في حين أفاد 16٪ فقط أن مكان العمل لا يحفزهم على الإطلاق، بينما كان بقية المجيبين محايدين بخصوص ذلك.

ويرتبط توفر المرشدين والموجّهين بتعزيز عوامل التحفيز في العمل، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في النتائج، حيث أفاد أكثر من نصف المجيبين بأن لديهم إما مرشد أو شخص يحتذون به في حياتهم المهنية (53٪).

وعندما سُئلوا عن العوامل التي تحفزهم في مكان العمل، اختار أكثر من النصف (64٪) الامتيازات والراتب العالي، إضافة إلى توفر الفرص للتعبير عن قدراتهم الإبداعية (49٪)، والترقية إلى مستوى أعلى (47٪).