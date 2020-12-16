نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشر التنمية البشرية السنوي والذي يقيس تقدم الدول حسب تنميتها البشرية بدلاً من الاعتماد على النمو في الناتج المحلي الإجمالي كمقياس وحيد للتنمية.

وشمل تقرير العام 2020، 189 دولة، من بينها 20 دولة عربية.

وصنف التقرير هذا العام 6 دول عربية في خانة التنمية البشرية المرتفعة جداً، على رأسها الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الـ30 على القائمة العالمية، تبعتها السعودية في المركز الــ40 عالمياً، والبحرين في المركز الـ42 عالمياً، وقطر في المركز الـ45 عالمياً، وعمان في المركز الـ60 عالمياً، والكويت في المركز الـ64 عالمياً.

وتصدرت النرويج المؤشر كالدولة ذات التنمية البشرية الأكثر ارتفاعاً عالمياً، تليها أيرلندا في المركز الثاني، ومن ثم سوسيرا في المركز الثالث.

تعرّفوا إلى تصنيف الدول العربية على مؤشر العام 2020 في الإنفوغرافيك أعلاه: