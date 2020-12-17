عملة بيتكوين في أعلى مستوياتها على الإطلاق.. تخطت حاجز الـ20 ألف دولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – بلغت عملة بيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تخطت حاجز الـ20 ألف دولار بينما يواصل المستثمرون الإقبال على شراء العملة المشفرة أثناء جائحة فيروس كورونا.

وانعكس هذا العام بإيجابية كبيرة على عملة بيتكوين، حيث تضاعفت قيمتها 3 مرات، إذ انجذب المستثمرون إليها وإلى العملات المشفرة الأخرى مع ضعف الدولار الأمريكي.

وقال مايكل سونينشين، العضو المنتدب لشركة "غراي سكيل" للاستثمارات إنه "ليس من المفاجئ بالنسبة لنا أن تصل عملة البيتكوين إلى 20 ألف دولار، لكنها عتبة رمزية للغاية مع الوصول إلى نهاية العام التاريخي لعملة البيتكوين. هذه فقط الأيام الأولى، ونعتقد أن هناك الكثير إلى الأمام".

ومع توقعات أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لعدة سنوات أخرى، قد تستمر عملة بيتكوين في جذب معجبين جدد.

وباتت تستثمر أسماء معروفة أكثر في عملة بيتكوين مؤخراً. وقال أحد كبار التنفيذيين في "بلاك روك" إن العملة المشفرة يمكن أن تحل محل الذهب، كما قد تبنت كل من عمالقة المدفوعات "سكوير" و"باي بال" عملة البيتكوين.