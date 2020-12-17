نشر الخميس ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفعت تكساس و9 ولايات أخرى دعوى قضائية ضد غوغل يوم الأربعاء، زاعمة أن الشركة خنقت المنافسة وتتمتع بـ"قوة احتكارية".

وتعد الشكوى أحدث هجوم على عملاق البحث وهيمنته في الإعلانات عبر الإنترنت، حيث تدعي أن غوغل تسيء استخدام ملكيتها لأسواق الإعلانات الرقمية لإثراء نفسها بشكل غير عادل على حساب المنافسة العادلة.

كما تزعم الدعوى أن سلوك غوغل خنق الابتكار وأضر بالناشرين والمعلنين والمستهلكين.

وأعلن المدعي العام في تكساس، كين باكستون، عن الدعوى القضائية في تغريدة. وقال باكستون في مقطع فيديو أرفقه مع التغريدة: "هذا العملاق من شركة ما يستخدم قوته للتلاعب بالسوق وتدمير المنافسة وإلحاق الضرر بك، المستهلك".

وتشمل الولايات الـ9 الأخرى المشاركة في الدعوى: كنتاكي، وساوث داكوتا، وأركنساس، وأيداهو، وإنديانا، وميسيسيبي، وميسوري، وداكوتا الشمالية، ويوتا.

وتعد الدعوى القضائية ثاني دعوى لمكافحة الاحتكار من قبل المسؤولين الحكوميين ضد "غوغل" في الولايات المتحدة هذا العام. وأحالت وزارة العدل عملاق البحث إلى المحكمة بشأن مزاعم مماثلة في أكتوبر/تشرين الأول، حين انضمت 11 دولة إلى الدعوى في ذلك الوقت.

كما تأتي أيضاً بعد دعوى قضائية رفعها أكثر من 40 مدعياً عاماً ضد فيسبوك يزعمون فيها أنها أساءت استخدام احتكار وسائل التواصل الاجتماعي. ولم ترد "غوغل" على الفور على طلب للتعليق.

وقد وصفت الشركة الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل سابقاً بأنها "معيبة للغاية" وقالت إنها "تعتمد على حجج مشكوك فيها ضد الاحتكار".