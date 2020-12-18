السعودية تستدعي 343 سيارة تويوتا راف 4.. إليكم السبب

اقتصاد
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صورة أرشيفية لمعرض تويوتا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة التجارة السعودية، الخميس، استدعاء 343 سيارة من طراز تويوتا راف 4، وذلك لخلل قد يزيد من خطر وقوع الحوادث.

وأوضحت التجارة السعودية أن الخلل يمكن في "الأذرع الأمامية السفلية والذي قد يؤدي إلى انفصال الذراع في حال التسارع والتباطؤ المتكرر مما يزيد من خطر وقوع حادث".

وأشارت التجارة السعودية في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر إلى أن السيارات المشمولة في هذا الاستدعاء من موديل 2019-2020.

أما عن الإجراء الذي دعت له الوزارة، فأوضحت: "التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.."

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صورة أرشيفية لمعرض تويوتا
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