السعودية تستدعي 343 سيارة تويوتا راف 4.. إليكم السبب

نشر الجمعة ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة التجارة السعودية، الخميس، استدعاء 343 سيارة من طراز تويوتا راف 4، وذلك لخلل قد يزيد من خطر وقوع الحوادث.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 343 مركبة 🚘 تويوتا "راف 4 - RAV4" 🗓 2019 - 2020م 🔻 لخلل في الأذرع الأمامية السفلية قد يؤدي إلى انفصال الذراع في حال التسارع والتباطؤ المتكرر مما يزيد من خطر وقوع حادث. #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 https://t.co/XAO08jKO8k

وأوضحت التجارة السعودية أن الخلل يمكن في "الأذرع الأمامية السفلية والذي قد يؤدي إلى انفصال الذراع في حال التسارع والتباطؤ المتكرر مما يزيد من خطر وقوع حادث".

وأشارت التجارة السعودية في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر إلى أن السيارات المشمولة في هذا الاستدعاء من موديل 2019-2020.

أما عن الإجراء الذي دعت له الوزارة، فأوضحت: "التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.."