نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت تويتر يوم السبت إنها قامت بتحديث علامات التحذير التي تطبقها على المعلومات الخاطئة عن الانتخابات الأمريكية لتنص على أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب.

وكانت تصنف تويتر سابقاً مزاعم تزوير الانتخابات على أنها "محل نزاع".

وتقول علامات التحذير الجديدة: "اعتمد مسؤولو الانتخابات على أن جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وتظهر علامات التحذير الجديدة الآن على تغريدة الرئيس دونالد ترامب لتقويض نتائج الانتخابات، وسيتم تطبيقها على جميع التغريدات المستقبلية التي تفعل الشيء نفسه.

وقال المتحدث باسم تويتر، نيك باسيليو، لـCNN: "بعد التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، قمنا بتحديث علامات التحذير الخاصة بنا لتعكس أحدث المعلومات".

وجاء التغيير في أعقاب انتقادات متزايدة من قبل خبراء ديمقراطيين قالوا إن علامات التحذير على منصات التواصل الاجتماعي لم تفعل ما يكفي في فترة ما بعد الانتخابات.

في حين قال موقع تويتر الشهر الماضي إنه صنف حوالي 300 ألف تغريدة لمحتوى كان محل خلاف أو ربما مضللاً على مدى أسبوعين من فترة الانتخابات.