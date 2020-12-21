البورصة المصرية توقف التداول وسط مخاوف من سلالة كورونا الجديدة

نشر الاثنين ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقفت بورصة مصر التداول في بداية معاملات يوم الاثنين 21 ديسمبر/ كانون الثاني لمدة نصف ساعة بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5٪.

ويأتي انخفاض المؤشر وسط مبيعات مكثفة على جميع أسهم السوق بعد كشف بريطانيا عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، ما تسبب بمخاوف حول العالم من تجدد إجراءات الإغلاق.

وهبط المؤشر المصري الرئيسي 2.81٪ ليصل إلى 10,584.36 نقطة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس، حيث قال في مؤتمر صحفي يوم السبت إن السلالة الجديدة مسؤولة عن حدوث 60٪ من الإصابات الأخيرة للوباء في لندن، مشيراً إلى أن عدواها أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70٪ عن السلالات الحالية.

كما اتخذت العديد من الدول، أغلبها أوروبية، قرارات بحظر السفر من وإلى بريطانيا ومنع دخول الرحلات القادمة من المملكة المتحدة.