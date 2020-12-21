شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية تسير أول رحلة للمغرب يوم الثلاثاء

نشر الاثنين ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" يوم الأحد عن تسييرها أول رحلة جوية من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط يوم الثلاثاء في الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول.

وكتبت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة يوم الاثنين إنه "تجسيداً للعلاقات الثقافية المشتركة سيتم وضع رموز (الكف) او (الخمسة) إلى جانب الرقم (555) على الطائرة، إلى جانب عبارة السلام بالعربية العبرية والإنجليزية وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة".

ستسير شركة طيران العال الإسرائيلية أول رحلة من إسرائيل إلى المغرب غدا الثلاثاء. وتجسيدا للعلاقات الثقافية المشتركة سيتم وضع رموز "الكف" او "الخمسة" الى جانب الرقم 555 على الطائرة، إلى جانب عبارة السلام بالعربية العبرية والإنجليزية وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة 🇮🇱🇲🇦 https://t.co/Qq3MH7x9aN

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة بين تل أبيب والرباط، والتي تحمل رقم 555، حوالي 6 ساعات طيران.

وبحسب موقع الشركة، تشغل الناقلة الإسرائيلية حالياً رحلات يومية قائمة بين دبي وتل أبيب، بعد تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

كما أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية في مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول عن توقيعها اتفاقية مع طيران "إل عال"، وأن طائرتها ستحلق إلى مدينة تل أبيب.

ويأتي القرار في أعقاب اتفاق تم بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر وافقت فيه المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات، لتصبح المغرب بذلك سادس دولة عربية تُطبع علاقاتها مع إسرائيل، والرابعة في العام 2020 بعد الإمارات والبحرين والسودان.