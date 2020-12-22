طيران الإمارات والاتحاد تعلقان السفر من وإلى السعودية والكويت وعمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركتا الاتحاد للطيران وطيران الإمارات عن تعليقهما الرحلات الجوية إلى المملكة العربية السعودية والكويت وعمان، في ظل اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقراً لها، في بيان يوم الثلاثاء، إنه بسبب إغلاق الحدود السعودية والكويتية والعمانية، ستعلق طيران الإمارات رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 21 و27 ديسمبر/ كانون الأول، ومن وإلى الكويت وعمان في الفترة ما بين 22 و28 ديسمبر/ كانون الأول.

كما أعلنت طيران الاتحاد يوم الاثنين، أنها ستعلق رحلات الركاب بشكل فوري بين أبو ظبي والسعودية والكويت وعمان بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر، حيث قال متحدث باسم الشركة التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها إنه "تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت طيران الإمارات أنه لن يتم قبول المسافرين المتصلين على الرحلات المتجهة إلى هذه الوجهات في الأصل.

وكانت قد قررت الحكومة الكويتية تعليق الرحلات الجوية وإغلاق جميع المنافذ الحدودية، باستثناء عمليات الشحن، اعتباراً من مساء يوم الإثنين وحتى نهاية يوم 1 يناير/كانون الثاني المقبل، بينما منعت عمان الدخول إلى السلطنة والخروج منها لمدة أسبوع ابتداء من صباح الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول. كذلك السلطات السعودية، والتي علّقت رحلات الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية "مؤقتاً" لمدة أسبوع “قابل للتمديد أسبوعاً آخر“.

واتخذت العديد من الدول، أغلبها أوروبية، قرارات بحظر السفر من وإلى بريطانيا ومنع دخول الرحلات القادمة من المملكة المتحدة، بعد ما أثارت السلالة الجديدة المُكتشفة لفيروس كورونا في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا مخاوف عالمية متصاعدة قد تتسبب بإغلاق المدن مجدداً.