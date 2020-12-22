الهيئة العامة للمنافسة تغرم شركة الاتصالات السعودية 2.6 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن مخالفتها شركة الاتصالات السعودية "STC" بغرامة قدرها 10 ملايين ريال، أي حوالي 2.6 مليون دولار، بسبب "إساءة استغلال وضعها المهيمن".

وقالت الهيئة العامة للمنافسة يوم الاثنين إنها تلقت شكوى تفيد بقيام شركة STC بمخالفة نظام المنافسة من خلال إساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق عبر "فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء عند التعامل مع منشأة أخرى علي نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة للمنشآت التنافسية، ورفض التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق".

وأوضحت الهيئة أنه بعد جمع الأدلة وإجراء التحقيقات تبين أن STC خالفت نظام المنافسة من خلال "فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء تمثلت في الاشتراط على أحد المنافسين بعدم تمرير أي حركة دولية منتهية إلى شركة الاتصالات"، فضلاً عن "رفضها التعامل مع منشأة منافسة لها دون مسوغ للحد من دخولها السوق"، الأمر الذي يعد مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وقال بيان الهيئة إن شركة STC تظلمت من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة المختصة، إلّا أن محكمة الاستئناف انتهت بتأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة ليصبح الحكم قطعياً.