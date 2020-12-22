الكونغرس الأمريكي يوافق على حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 900 مليار دولار

نشر الثلاثاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صوّت الكونغرس الأمريكي مساء الإثنين للموافقة على حزمة تحفير اقتصادي لمواجهة فيروس كورونا طويلة المدى بقيمة 900 مليار دولار.

وتَعد حزمة الدعم بتسريع توزيع اللقاح وتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها للشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الوباء، والأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم خلال الاضطرابات الاقتصادية، وعمال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية للأزمة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على التشريع بمجرد وصوله إلى مكتبه.

وجاء الإصدار الأخير من حزمة المساعدات بعد أن أعلن قادة الكونغرس مساء الأحد أنهم توصلوا أخيراً إلى اتفاق بعد أيام من المفاوضات المثيرة للجدل التي خلقت حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق على الإطلاق أو ما إذا كانت المحادثات ستنهار.

ودمجت حزمة التحفيز، التي تم التفاوض عليها على أساس الحزبين، مع فاتورة إنفاق حكومي ضخمة قيمتها 1.4 ترليون دولار لتمويل الوكالات الفيدرالية للسنة المالية الجديدة في مشروع قانون مكون من 5593 صفحة.

وستشمل الحزمة مدفوعات مباشرة تصل إلى 600 دولار لكل شخص بالغ، ومزايا بطالة معززة بمقدار 300 دولار في الأسبوع، وحوالي 284 مليار دولار في قروض برنامج حماية الراتب، و 25 مليار دولار في مساعدات الإيجار، وتمديد وقف الإخلاء، و82 مليار دولار للمدارس والكليات.

وقال زعيم الأغلبية في الكونغرس، ميتش ماكونيل، مساء الأحد معلناً عن الحزمة: "يمكننا أخيراً أن نعلن عما احتاجت أمتنا لسماعه لفترة طويلة جداً: المزيد من المساعدات على الطريق".