إيلون موسك: تيم كوك رفض مقابلتي لمناقشة استحواذ "آبل" على تسلا

تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون موسك، في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء إنه حاول بيع الشركة "خلال أحلك أيام برنامج موديل 3"، لكن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، "رفض حضور الاجتماع".

ولم ترد شركة آبل على الفور على طلب للتعليق.

وجاء تعليق موسك في رد على منشور حول تقرير لرويترز نُشر يوم الاثنين، يشير إلى أن شركة آبل تخطط لطرح سيارة في السوق الشامل تعتمد تقنية بطاريات جديدة، بحسب ما ذكرته رويترز نقلاً عن مصادر مجهولة.

وقال موسك في تغريدة: "لقد تواصلت مع تيم كوك لمناقشة إمكانية استحواذ آبل على تسلا (مقابل عشر قيمتنا الحالية)، ورفض حضور الاجتماع".

وقال موسك على تويتر إن تقرير رويترز يبدو "غريباً، إذا كان صحيحاً"، مضيفاً في تغريدة ثانية أنه تواصل مع كوك بشأن بيع محتمل خلال الأيام الأولى لبرنامج تسلا موديل 3، سيارة السيدان التي دخلت السوق في العام 2017. وعانت سيارة موديل 3 لشهور عدة من صعوبات التصنيع وغيرها من المشاكل، بما في ذلك تجميع السيارات في خيمة بجوار مصنع تسلا في كاليفورنيا. وتعد سيارة موديل 3 الآن السيارة الفاخرة الأكثر مبيعاً في أمريكا، ما عزز صعود تسلا لتصبح صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم.

وفي أغسطس/ آب من العام 2018، ادعى ماسك على تويتر أنه كان يفكر في "تحويل تسلا إلى شركة خاصة" مع "تأمين التمويل".

وتبين فيما بعد أن هذه التغريدة غير صحيحة، وبعد تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات، وافق موسك على تسوية تتضمن شرطاً بأنه سيراجع أي تغريدات بشأن "أي معلومات حول الوضع المالي لشركة تسلا" أو "عمليات اندماج محتملة أو مقترحة" من قبل "محامي أوراق مالية ذو خبرة".

ومن غير الواضح ما إذا كان محامي أوراق مالية ذو خبرة قد راجع تغريدات موسك يوم الثلاثاء.