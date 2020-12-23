المصرف المركزي الإماراتي يرفع توقعاته لانكماش الاقتصاد في 2020

نشر الأربعاء ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عدّل المصرف المركزي الإماراتي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث توقع ارتفاع الانكماش إلى 6٪ هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5.2٪.

وقال المركزي في مراجعته الدورية لفترة الربع الثالث إنه رغم أن النشاط الاقتصادي تعافى في الربع الثالث جزئياً بعد انتهاء عمليات الإغلاق في البلاد واستئناف السفر الدولي، إلّا أن الانتعاش لم يكن بالمستوى المتوقع، بالإضافة إلى نمو الإنفاق المالي الأضعف من المتوقع والموجة الثانية من إصابات كورونا على مستوى العالم، ما تسبب في إعادة النظر بتوقعات نمو الناتج المحلي ورفعها إلى حوالي سالب 6٪.

ويتوقع المركزي أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل 2.5٪ في العام 2021، مدفوعاً بالإنفاق المالي وانتعاش الائتمان والتوظيف، والاستقرار النسبي لسوق العقارات، الذي يعززه انتعاش الثقة ومعرض دبي إكسبو 2021.

كما توقع المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.6٪، ليبقى ثابتاً بعد جدول إنتاج أوبك+.