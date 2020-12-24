الصين تحقق في شركة "علي بابا" بسبب "سلوكها الاحتكاري"

هونغ كونغ (CNN) -- أطلقت الصين تحقيقاً لمكافحة الاحتكار في شركة "علي بابا" مع تكثيف البلاد التدقيق في شركات الإنترنت سريعة النمو.

وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق، أكبر هيئة تنظيمية للسوق في الصين، يوم الخميس إنها ستحقق في السلوك الاحتكاري المزعوم من جانب "علي بابا"، عملاق التسوق عبر الإنترنت والحوسبة السحابية لشركة جاك ما. ولم تقدم الهيئة تفاصيل كثيرة، لكنها قالت إنها ستحقق في ممارسة الشركة التي تطلب من التجار توقيع اتفاقيات تمنعهم من بيع المنتجات على منصات منافسة، المعروفة باسم "اختيار واحد من اثنين".

بشكل منفصل، أعلن بنك الشعب الصيني أن الجهات التنظيمية المالية الـ4 في البلاد ستستدعي مجموعة "آنت غروب"، الشركة المالية التابعة لشركة علي بابا، إلى اجتماع في الأيام المقبلة. وقال البنك المركزي في بيان إن الاجتماع سيوجه "آنت غروب" لتنفيذ الرقابة المالية وتنظيم خدماتها.

ويأتي التدقيق المكثف بعد أسابيع فقط من إجبار المسؤولين الصينيين على إلغاء الطرح العام الأولي لشركة "آنت غروب" في اللحظة الأخيرة، الذي كان من الممكن أن يكون أكبر إدراج في سوق الأسهم في العالم.

وتراجعت أسهم "علي بابا" في هونغ كونغ، حيث أغلقت منخفضة بـ8٪ في جلسة تداول مختصرة يوم الخميس. وانخفض السهم بنسبة 26 ٪ منذ ذروته في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، ما أدى إلى محو أكثر من 240 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة "علي بابا".