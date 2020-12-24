شركة التنقيب الإيطالية "إيني" تكتشف 3 آبار نفط في صحراء مصر الغربية

نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة التنقيب الإيطالية "إيني" يوم الأربعاء عن اكتشاف 3 آبار نفط في الصحراء الغربية في مصر.

وقالت الشركة في بيان إن الآبار الـ3 المكتشفة في امتياز مليحة تم الوصول إليها من خلال حقل أركاديا الذي يقع على بعد حوالي 1.5 كيلومتر وبدأ الإنتاج بالفعل بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 5,500 برميل نفط يومياً.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها أن الاكتشاف الجديد سيضيف حوالي 10 آلاف برميل من النفط يومياً إلى إجمالي إنتاج "إيني" في الصحراء الغربية لمصر.

كما أشارت الشركة إلى أن تنفيذها الناجح لاستراتيجية الاستكشاف التي تقودها في الصحراء الغربية من خلال "أغيبا"، وهو مشروع مشترك بين "إيني" والهيئة المصرية العامة للبترول، يعزز قيمة الموارد الجديدة بشكل أسرع.

وتمتلك "إيني"، من خلال شركتها الفرعية "ليوك"، حصة في امتياز مليحة تبلغ 38٪، بينما تمتلك شركة "لوكويل" 12٪ والهيئة المصرية العامة للبترول 50٪.

وتتواجد الشركة الإيطالية في مصر منذ العام 1954، حيث تعد المنتج الرئيسي للنفط في البلاد، إذ يبلغ إنتاج "إيني" الحالي من الهيدروكربونات حوالي 320 ألف من مكافئ برميل النفط يومياً.