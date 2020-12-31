بالأرقام.. سوق شبكات الهواتف المحمولة بالدول العربية في 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) —تواصل سوق شبكات الهواتف المحمولة وخدماتها وحركة البيانات ارتفاعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حد كبير بالنسبة، وذلك رغم تراجع نسبة النمو لسنة 2020 إثر اضطرابات الأسواق المالية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتوقعت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول أن يتم توصيل ما يقرب من 280 مليون شخص في المنطقة (45٪ من السكان) بالإنترنت عبر الهاتف المحمول بحلول نهاية عام 2020. وسلطت أزمة Covid-19 الضوء على تأثير الفجوة الرقمية لما يقرب من 350 مليون شخص في المنطقة لا يزالون غير قادرين على الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول.

ومع توقع أن تلعب الاتصالات الرقمية دورًا أكثر مركزية في المجتمع بعد Covid-19، أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى معالجة العوائق التي تحول دون استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول واستخدامه في المنطقة. بينما يبدو أن Covid-19 قد أدى إلى إبطاء نشر شبكات 5 Gفي الأسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي، استمر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربية في الاستثمار في التكنولوجيا، ومن المتوقع أن تستقطب أنشطة 5G الدول غير الخليجية في 2021.



