السعودية تمنح 32.7 ألف دولار مكافآت للمبلغين عن منتجات مغشوشة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – منحت وزارة التجارة السعودية مكافآت بلغت قيمتها 123 ألف ريال، أي حوالي 32.7 ألف دولار لـ19 مواطناً ومقيماً أبلغوا عن منتجات مغشوشة.

وجاءت المكافآت تطبيقاً لنظام مكافحة الغش التجاري الذي ينص على منح 25٪ من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساهم من غير الموظفين المتخصصين في الكشف عن حالات الغش التجاري، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

"التجارة" تكافئ 19 مبلّغًا عن مخالفات الغش التجاري.. 📲 شكرًا لكل من أسهم في مكافحة الغش التجاري. 🇸🇦 https://t.co/IYV4WyuBkf

وقال بيان لوزارة التجارة إن المخالفين ستتم إحالتهم بعد استكمال الإجراءات إلى النيابة العامة، حيث تصل العقوبات المقررة في النظام إلى السجن لـ3 سنوات، وغرامة تبلغ مليون ريال، أي حوالي 266 ألف دولار، فضلاً عن التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

وتضم مخالفات نظام الغش التجاري أي تغيير أو تعديل أو عبث بمكونات السلع والمنتجات.