دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، "سنوك"، وشريكتها الوكالة الوطنية للمحروقات "إني" يوم الأحد عن بدء الإنتاج في بئر "محاني 1" للغاز المكتشف حديثاً.

وكانت قد اكتشفت الشركتان العام الماضي حقل "محاني"، والذي يعد أول اكتشاف بري جديد في إمارة الشارقة منذ 37 عاماً.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية في بيان إن إنتاج الغاز سيبدأ من حقل محاني في المنطقة "ب" في الشارقة.

وقد فرضت جائحة كورونا تحديات تسببت بتأخير استكمال أعمال بناء البئر، إلّا أنه رغم ذلك، استكملت أعمال البناء وتمديد 23 ألف متر من الأنابيب ذو الضغط العالي خلال 8 أشهر.

وبحسب البيان، يتصل البئر حالياً بخط أنابيب قائم وجاهز لإنتاج الغاز والمنتجات المسالة بأمان من محطة الصجعة الصناعية التي تملكها وتشغلها "سنوك".

وقال حاتم الموسى المدير التنفيذي في "سنوك" إن بدء الإنتاج في أول اكتشاف بري في الشارقة منذ 4 عقود "يمثل فجر عهد جديد لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية وقطاع الطاقة في الشارقة ويأتي هذا بعد عامين فقط من استكمال جولة الترخيص الأولى في الشارقة ونتطلع إلى ترخيص مناطق إضافية في الشارقة تماشياً مع الخطط الإستراتيجية للإمارة في السنوات المقبلة".

يذكر أن "سنوك" تمتلك وتدير أكثر من 50 بئراً ومجمعاً لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير الهيدروكربونات السائلة.