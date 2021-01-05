أكثر من 170 رجل أعمال أمريكي يطلب من الكونغرس قبول فوز بايدن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وقّع أكثر من 170 من قادة الأعمال البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية على رسالة تحث الكونغرس على قبول نتائج الهيئة الانتخابية التي أعلنت أن جو بايدن هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وكتب في الرسالة: "هذه الانتخابات الرئاسية حُسمت وحان الوقت لكي تمضي البلاد قدماً. فاز الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس ... يجب ألا يكون هناك مزيد من التأخير في النقل المنظم للسلطة".

ونشرت الرسالة يوم الاثنين من قبل منظمة الشراكة غير الربحية لمدينة نيويورك، وهي مجموعة مناصرة رئيسية لمجتمع الأعمال.

وتقول كاثرين وايلد، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، إنه بالإضافة إلى الموقعين الأوليين، طُلب من رجال أعمال آخرين التوقيع على الرسالة.

بالإضافة إلى الرسالة، قالت "بزنس راوندتيبل"، وهي منظمة غير ربحية تضم رؤساء يديرون أكبر الشركات في أمريكا، في بيان إنها "تعارض الجهود المبذولة لتأجيل أو إلغاء النتيجة الواضحة للانتخابات".

ومن المقرر أن يجتمع الكونغرس يوم الأربعاء للتصديق على نتائج الانتخابات فيما يعتبر عملية روتينية عادة. لكن ما لا يقل عن 140 من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين وعشرات من الجمهوريين في مجلس الشيوخ يستعدون للتصويت ضد فوز بايدن في مسعى لإلغاء نتائج الانتخابات، رغم عدم وجود دليل على انتشار تزوير الناخبين.